Nie lada uczta dla podniebienia! POLOmarket serwuje gorącą ofertę lodów na lato

Jeśli jesteście gotowi na kulinarne podróże po smakach, to przygotujcie się na szereg niespodzianek. W tym sezonie POLOmarket zdecydowanie podnosi poprzeczkę i wprowadza do oferty lodów niezwykłe smaki, które przeniosą każdego do krainy cudów deserowych.

Marzy wam się coś, co połączy lody ze smakiem domowego ciasta? Szarlotka i tiramisu - te kultowe desery w tym sezonie będą królowały w wersji lodowej! Czyż to nie brzmi jak raj dla kubków smakowych? Lody Royal Gusto o smaku szarlotki z sosem jabłkowym i chrupiącą posypką i lody Royal Gusto o smaku tiramisu z sosem czekoladowym, biszkoptami i kakao idealnie skomponują się z popołudniową kawą, zachęcając do rozkoszowania się błogim lenistwem. A to tylko początek tej lodowej podróży! Delikatne, rozpływające się w ustach lody o smaku mascarpone ze słodko-kwaśnym sosem malinowym Royal Gusto to propozycja dla fanów klasyki. Nie sposób przejść obok nich obojętnie. Lody dostępne w ofercie w opakowaniach o pojemności 1 litr. Idealnie, aby podzielić się nimi z rodziną i przyjaciółmi. Lub zrobić zapas lodowej przyjemności dla siebie.