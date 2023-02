Nie ma bardziej zmysłowych szlafroków od tych

Strój do sypialni i do… czesania

Pierwsze peniuary pojawiły się w XVIII wieku we Francji. Podobnie, jak obecnie były uszyte z lekkich i delikatnych tkanin, miały jednak obszerny krój sięgający kostek. Z założenia miały to być suknie do noszenia w domu. Nawiązywały do modnych także w XVIII wieku podwłośników – delikatnych narzut ochronnych stosowanych podczas pudrowania i czesania włosów. Dlatego też nazwa "peniuar" wywodzi się od francuskiego peigner, co znaczy "czesać".