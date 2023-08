Nie ma dzieci i męża. Otwarcie mówi o romansach z młodszymi

Po udziale w "American Pie" jej preferencje co do potencjalnych partnerów nieco się jednak zmieniły. "Naprawdę spotykałam się z młodszymi mężczyznami przez następne 10, 15 lat. Spotykam się z kimś od, powiedzmy, około półtora roku i wiesz, to bardzo mądry i zabawny facet. I przystojny" - zdradziła w 2013 roku w "The Guardian" Coolidge. Związek jednak nie przetrwał próby czasu.