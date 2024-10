Katarzyna Sokołowska funkcjonuje w branży mody już od kilku dekad, dlatego doskonale wie, jak się ubrać, by wyglądać perfekcyjnie. Stawia na mieszankę elegancji i casualu, a jej stylizacje mocno nawiązują do bieżących trendów . Outfitami regularnie chwali się na instagramowym profilu obserwowanym przez 400 tys. osób.

Teraz pokazała, jak ubrała się do studia "Top Model". Jurorka postawiła na maksimum szyku. Każda elegantka może brać z niej przykład , by dowiedzieć się, jak osiągnąć efekt "wow". Okazuje się, że nieskomplikowane rozwiązania są tymi najlepszymi. W przypadku Sokołowskiej wystarczyły dwa modne elementy garderoby.

Katarzyna Sokołowska nie byłaby sobą, gdyby nie dobrała do tego skórzanej kurtki lub oversizowej marynarki. Tym razem wybór padł na tę drugą opcję. To najlepszy przykład na to, że ciemna marynarka w prążki sprawdzi się nie tylko do biura, ale i na wieczorne wyjście. Jurorka "Top Model" uzupełniła stylizację skórzanymi botkami na niskich obcasach typu "kaczuszki" oraz kolczykami i okularami przeciwsłonecznymi.