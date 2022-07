Nie masz jeszcze stroju kąpielowego na lato? Sprawdź, co jest na wyprzedażach

Every body is bikini body

Zacznijmy od bardzo ważnej kwestii – każde ciało można pokazać w bikini. Nie dajcie sobie nigdy wmówić, że jest inaczej. Przez lata w mediach tzw. kobiecych używało się zwrotów w stylu "przygotuj ciało na sezon bikini". Każde ciało jest gotowe na lato! Bez względu na rozmiar, kondycję, wygląd skóry – bez względu na wszystko. Każda z nas ma prawo do tego, by założyć dwuczęściowy strój kąpielowy. Na szczęście wygląda na to, że coraz więcej projektantów i marek to rozumie, bo coraz częściej widujemy modelki plus size, zatrudnione do prezentacji mody plażowej. Lepiej późno niż wcale!