Nie mogła zatamować krwi. Oto co usłyszała od lekarza

Ewa Kasprzyk jest legendą polskiego kina. W wywiadach nigdy nie ukrywała, że w ciągu ostatnich lat była w stanie zrobić wiele, by zachować młody wygląd. Jak się okazuje, korzystała m.in. z hirudoterapii (metody leczenia wykorzystującej żywe organizmy) czy preparatu dla koni.

Ewa Kasprzyk ma za sobą kilka eksperymentów, do których zalicza zabieg z pijawkami. W rozmowie z Pomponikiem przyznała, że ten mógł zakończyć się dla niej tragicznie.

To jednak nie wszystko. W trakcie udziału w "Tańcu z gwiazdami", w którym aktorce partnerował tancerz Jan Kliment, Kasprzyk piła rozcieńczony preparat dla koni, który miał uelastyczniać ścięgna i zapobiegać wszelkim kontuzjom.

- Wszyscy tancerze to potem wykupili i nie było dla koni w jednym sklepie - zdradziła w rozmowie z Pomponikiem.

