Szczere wyznanie Kasprzyk. "Rósł mi za szybko"

Ewa Kasprzyk szczerze o swoim kompleksie

W najnowszej rozmowie z Jastrząb Post Ewa Kasprzyk poruszyła temat samoakceptacji. Jej zdaniem - polega ona na "byciu sobą", bo to jedyna droga - jak mówiła - by "nie oszaleć" i nie dążyć do sztucznie kreowanych ideałów.