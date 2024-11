Nie może cieszyć się z ciąży. "Pewna grupa osób mnie szkaluje"

Tak ubrała się do telewizji. Czyżby nowy hit jesieni?

Partnerem Kasi Moś, a zarazem ojcem dziecka, jest Łukasz Grabarczyk. Mężczyzna nie jest nie jest związany z show-biznesem. Jak wiadomo, jest lekarzem neurochirurgiem. Od czasu do czasu pojawia się w programach jako ekspert.

- Chcę tworzyć, rozwijać się, poszukiwać i znajdować. Rozwijać swoją artystyczną drogę na swoich zasadach. A dla siebie, prywatnie… chyba dojrzałam do założenia rodziny - przyznała wówczas.

