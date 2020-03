WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 6 biustonoszbrafiterkatriumphstanikdobór stanikadobór biustonosza 11 min. temu Nie możesz dobrać idealnego biustonosza? Ten innowacyjny stanik dopasuje się do ciebie! Każda z nas marzy o biustonoszu, który doskonale dopasuje się do kształtu ciała, będzie niezwykle wygodny, a do tego jeszcze ładnie wyeksponuje biust. Znalezienie ideału jest jednak trudne. Podziel się (Materiały prasowe) Artykuł sponsorowany Dobór idealnego stanika? To nie takie proste Wiele kobiet zastanawia się, dlaczego tak trudno jest znaleźć wygodny biustonosz. Każdej z nas jednak zdarzyło się przynajmniej raz trafić na zupełnie niedopasowany model – za duże miseczki, które nie zbierały lub nie podtrzymywały biustu, ramiączka, które wpijały się w ciało, czy taśma spodnia, która podchodziła do góry. Jak zatem powinien wyglądać biustonosz idealny? 1.Odpowiedni rozmiar miseczek: chodzi o to, by miseczki dobrze okalały biust – piersi powinny się w nich mieścić, nie mogą być ściśnięte, nie powinny też ginąć w zbyt dużych miseczkach. 2.Właściwie wyregulowane ramiączka: ramiączka nie mogą być ani zbyt długie (takie będą zsuwały się z ramion w ciągu dnia, a biust nie będzie odpowiednio podtrzymany), ani zbyt krótkie (te z kolei będą boleśnie wpijały się w ciało). Biustonosz należy dobierać z brafitterką, która odpowiednio go dopasuje i wyreguluje biorąc pod uwagę wszystkie aspekty sylwetki. 3.Prawidłowa długość taśmy spodniej biustonosza: wiele kobiet wybiera biustonosze ze zbyt luźnym obwodem. Jaki jest efekt? Taki biustonosz nie podtrzymuje biustu w trakcie dnia i może się przemieszczać (unosić, przesuwać na boki) powodując dyskomfort i co gorsze, zagrożenia zdrowotne. Pas powinien ściśle przylegać do ciała przy najluźniejszym ustawieniu, czyli przy zapięciu na ostatnią haftkę. Pozostałe haftki służą do regulacji biustonosza w trakcie jego żywotności. Warto pamiętać o tym, że źle dobrany biustonosz może być nie tylko nieestetyczny, ale również stać się zalążkiem problemów zdrowotnych. Jeśli piersi, szczególnie te duże, nie będą odpowiednio podtrzymywane, cały ich ciężar może zostać przeniesiony na kręgosłup. Konsekwencją może być garbienie się, bóle pleców, karku, a nawet głowy oraz dolegliwości zwyrodnieniowe. A może brafitterka? Jeżeli mamy wątpliwości, w doborze odpowiedniego biustonosza pomoże nam brafitterka. Warto skorzystać z jej pomocy jeśli nie wiemy, jak zmierzyć i oszacować rozmiar. Jeśli do tej pory wybierałyśmy niekomfortowe biustonosze i jeśli w końcu chcemy trafić na swój bieliźniany ideał, jej pomoc będzie nieoceniona w rozwiązaniu tego problemu. Kobiety korzystające z usług brafitterki są zgodne – profesjonalne doradztwo potrafi całkowicie zmienić nasze podejście, jeśli chodzi o dobór biustonosza. Okazuje się, że nawet 64% kobiet może mieć problem z wyborem odpowiedniego rozmiaru i fasonu. Najczęstszymi błędami popełnianymi przez kobiety podczas zakupu biustonosza są zbyt małe miski i zbyt duży obwód. A gdyby tak pójść o krok dalej i znaleźć biustonosz, który nadąża za zmianami zachodzącymi w ciele kobiety w ciągu miesiąca i dopasowuje się do kształtu i wielkości biustu? Przybieranie lub tracenie na wadze, zatrzymanie wody w organizmie spowodowane wahaniami hormonalnymi – to wszystko może mieć wpływ na wygląd piersi. Triumph Fit Smart – pierwszy biustonosz, który dopasowuje się do Ciebie Biustonosz Fit Smart to innowacyjny produkt zaprojektowany przez ekspertów marki Triumph. Koniec z czasochłonnymi poszukiwaniami doskonałego biustonosza – teraz to on dopasuje się do naszego ciała. Fit Smart to biustonosz z nowej linii Triumph – Design For Life, która została stworzona tak, aby dopasowywała się do ciała kobiety – bez względu na jej wiek, rozmiar, kształty, dzień cyklu czy porę dnia. Fit Smart to biustonosz w czterech rozmiarach, dopasowujący się do biustu. Czy cztery rozmiary wystarczą? Dzięki specjalnej technologii 4D, odpowiadają one aż 35 standardowym rozmiarom. Jest to możliwe dzięki specjalistycznej konstrukcji. Fit Smart to: • Elastyczna koronka 4D – miękka w dotyku i otulająca, otacza piersi dopasowując się do ich kształtu i rozmiaru.

• Miseczki wykonane z elastycznej pianki 4D – lekko usztywnione miski umiejscowione wewnątrz stanika, dopasują się do piersi i podkreślają ich kształt.

• Inteligentna konstrukcja wewnętrzna – ukryty system, który podtrzymuje piersi.

• Wzmocnienia boczne – zbierają piersi, nadając im pożądany kształt. Fit Smart jest biustonoszem usztywnianym, ale bezfiszbinowym. Posiada elastyczne, regulowane ramiączka, 4-stopniowe zapięcie na haftki, które pozwala dopasować biustonosz do aktualnych potrzeb każdej z nas. Zaletą innowacyjnego modelu Fit Smart jest to, że potrafi dopasować się do stylu życia każdej kobiety niezależnie od okoliczności – intensywny dzień w pracy, wielogodzinna podróż samolotem czy impreza taneczna. Dzięki konstrukcji dopasowującej się do ciała, możemy zapomnieć o odstających miseczkach, ześlizgujących się ramiączkach czy uciskającej żebra taśmie. Fit Smart dopasowuje się do aktualnego kształtu i rozmiaru piersi, niezależnie od wahań wagi czy ruchów ciała. Pokochają go zarówno kobiety, które wybierają zwykle biustonosze z fiszbinami, jak i te, które preferują topy bez usztywnień. Wygoda kosztem estetyki? Już nie! Biustonosz Fit Smart łączy w sobie wygodę i elegancję. Wykonany z elastycznej koronki – w kobiecych kolorach trafi w gust każdej kobiety. Kolekcja bazowa to biustonosz beżowy i czarny. Kolekcja sezonowa to wyjątkowe kolory: terracotta, campari, wedgewood blue. Jednocześnie marka Triumph na rynek wprowadza eleganckie figi – w ten sposób możemy skompletować swój idealny zestaw na każdą okazję. Do wyboru mamy figi o kroju tai – z niską talią, oraz figi o kroju maxi z lekko podwyższonym stanem. Oba modele wykonane są z tej samej elastycznej, dopasowującej się do ciała koronki, co biustonosz. Materiały prasowe Podziel się Dla kogo został stworzony biustonosz Fit Smart? Biustonosz Fit Smart to propozycja dla kobiet, które mają dość niewygodnej, niedopasowanej bielizny, które czują się rozczarowane swoimi dotychczasowymi wyborami zakupowymi, ale też dla wszystkich tych, które cenią sobie komfort w każdej sytuacji, bez konieczności zmiany modelu w ciągu dnia. Biustonosz Fit Smart to idealny wybór na co dzień: • Dla kobiet, które preferują miękkie biustonosze bez fiszbin: wygoda w każdej sytuacji? Właśnie tak! Fit Smart to model dla studentek, mam, czy dojrzałych kobiet. Sprawdzi się o każdej porze dnia i w każdej okazji.

• Dla kobiet, które mają problemy z doborem rozmiaru: Fit Smart to prosta rozmiarówka. Koniec z czasochłonnym i skomplikowanym wyborem oraz z nietrafionymi decyzjami zakupowymi. Dzięki przemyślanej tabeli rozmiarów, swój Fit Smart wybierzemy bez najmniejszego problemu.

• Dla kobiet, które cenią sobie wygodę: funkcjonalny i wygodny biustonosz, dzięki któremu możemy czuć się pewnie w każdej sytuacji. Dzięki Fit Smart piersi są podtrzymane i uniesione.

Jak dobrać rozmiar stanika Fit Smart? Zaletą Fit Smart jest możliwość idealnego dopasowania do ciała. Biustonosz dostępny jest tylko w czterech rozmiarach, które odpowiadają aż 35 kombinacjom rozmiarów tradycyjnych biustonoszy. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej technologii, która całkowicie zmienia sposób myślenia o biustonoszach – teraz to nie piersi muszą dopasować się do stanika, ale to on dopasuje się do wyjątkowego kształtu biustu. By znaleźć swój rozmiar biustonosza Fit Smart, należy zmierzyć się tak jak zawsze – przy użyciu centymetra. Uzyskane wyniki możemy porównać z przygotowaną przez Triumph tabelą rozmiarów – producent naniósł na nią kolorowe pola, które wskazują, jaki rozmiar Fit Smart pasuje do naszego biustu. Teraz znalezienie swojego rozmiaru stanika jest prostsze niż kiedykolwiek! Jeśli mimo wszystko mamy problem ze zdjęciem miary lub nie jesteśmy pewne, czy otrzymany wynik jest prawidłowy – możemy skorzystać z pomocy profesjonalnej brafitterki w salonie. Pełna kontrola biustu przez cały dzień, wygoda i perfekcyjne dopasowanie? Z biustonoszem Fit Smart możliwe jest to, co jeszcze do niedawna wydawało się abstrakcją – innowacyjny model, który sam dopasowuje się do kształtu kobiecego ciała. A to nadal nie wszystko! Prosta rozmiarówka, która pozwala szybko i precyzyjnie określić swój rozmiar biustonosza, modne kolory i elegancka koronka – to zalety, które sprawiają, że Fit Smart stanie się numerem 1 w szafie każdej kobiety! Artykuł sponsorowany