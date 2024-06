Nie klimatyzacja ani wiatrak. Banalna metoda na upał w nocy

Fala upałów nawiedziła Polskę - temperatury w ciągu dnia przekraczają 30 stopni, a w nocy sięgają aż 20 stopni. U wielu osób może to powodować trudności z zaśnięciem. Jak sobie z tym poradzić?

Na szczęście istnieje wiele skutecznych sposobów na to, aby złagodzić skutki wysokich temperatur. Przede wszystkim warto zamienić pościel na poszewki wykonane z bawełny lub innych naturalnych materiałów . Poszewki z satyny czy poliestru mogą sprawić, że będziemy obficie się pocić. W upalne noce pościel należy zmieniać częściej niż zwykle. To samo dotyczy piżamy - najlepiej wybrać luźne modele wykonane z naturalnych tkanin , takich jak bawełna.

Warto zainwestować też w chłodzące pościele lub nakładki na materace . Specjalne materiały, które zaprojektowano z myślą o termoregulacji, mogą znacznie poprawić komfort snu. Pościel wykonana z tkanin chłodzących, takich jak bawełna perkalowa, dobrze odprowadza ciepło i wilgoć, co pomaga w utrzymaniu chłodnej powierzchni do spania.

Wysokie temperatury w nocy będą też mniej uciążliwe, jeśli zastosujemy prosty trik. Sięgnijmy po termofor, ale zamiast napełniać go gorącą wodą, wypełnijmy go lodowatą. Dzięki temu przez długi czas będzie on utrzymywał niską temperaturę, przynosząc przyjemne chłodzenie.