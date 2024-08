Nie można oderwać oczu. Tak wyglądała na imprezie TVP

Michalina Sosna jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 2023 roku pojawiła się na planie serialu "M jak miłość" i do razu zaskarbiła sympatię widzów. Gra u boku Mikołaja Roznerskiego. Kama i Marcin tworzą serialową parę, której perypetie chętnie śledzą fani.

Wiosną 2025 aktorkę zobaczymy też w "The Voice Kids". Poprowadzi ósmą edycję muzycznego hitu wraz z Pauliną Chylewską, dlatego nie mogło jej zabraknąć na prezentacji ramówki TVP.

Buraczkowy kolor uwydatnił urodę Michaliny Sosny i wpisał się w najświeższe trendy. Jesienią sukienki w takim kolorze będą pożądane, a co najważniejsze — można je wystylizować na kilka sposobów.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!