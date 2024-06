Wystroiła się na premierę. Góra sukienki przypominała bikini z "oczkiem"

Ok, rozumiem

Premiera nowej płyty Julii Kamińskiej miała miejsce 11 czerwca. Plejada gwiazd zebrała się w Chaton Warsow, by wspólnie świętować muzyczny sukces aktorki. Jak ubrali się goście? Edyta Herbuś postawiła na cekinową mini, do której dobrała różowe kozaki. Kolor korespondował z oprawkami przeciwsłonecznych okularów. Agnieszka Mrozińska wybrała biały garnitur. Szerokie spodnie to teraz krzyk mody.

Anna Karczmarczyk zdecydowała się na czerń od stóp do głów. Taki total look to zawsze dobre rozwiązanie. Jolanta Fraszyńska wkroczyła w fioletowym kombinezonie w drobne kwiatki, na który narzuciła białe wdzianko. Po florystyczny motyw sięgnęła też Michalina Sosna.

Michalina Sosna na premierze płyty Julii Kamińskiej

Gwiazda "M jak miłość" włożyła sukienkę z rozcięciem. Drobny print sprawił, że całość nabrała wakacyjnego vibe'u. Michalina Sosna postawiła na długą sukienkę na cienkich ramiączkach typu spaghetti.

Ten model cieszy się dużą popularnością - zwłaszcza w upalne dni. Góra sukienki z charakterystycznym "oczkiem" i wiązaniem przypominała bikini. To ciekawe urozmaicenie z pozoru prostej sukienki.

Zaszalała z kolorami. Różowe buty nie mają sobie równych

Stylizacja serialowej Kamy to dowód na to, że aktorka nie boi się eksperymentować z modą. Michalina Sosna zaszalała z kolorami. Pistacjową sukienkę w kwiaty zestawiła ze skórzaną kurtką w czerwonym kolorze, który rzucał się w oczy.

Uzupełnieniem były różowe sandałki z wiązaniem wokół kostki. Buty nawiązywały do trendu coquettecore. Róż, zieleń i czerwień. Kiedyś takie zestawienia kolorystyczne wręcz raziły w oczy i były nie do przeskoczenia, a dziś? To kolejny dowód na to, że modą warto się bawić.

