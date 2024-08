Pokazała się w najmodniejszych spodniach na jesień. Wygląda doskonale

Michalina Sosna wie, jak ubrać się modnie. Ostatnio postawiła na głośny trend, który utrzymuje się na topie już od kilku sezonów. Polega on na noszeniu garniturowej kamizelki na sam biustonosz lub nagie ciało . To elegancka alternatywa dla zwykłego topu. Aktorka połączyła krótką, czarną kamizelkę z szarymi jeansami wide leg.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!