Michał Zawadka dostaje mnóstwo wiadomości od dzieci. "Rodzice mnie nienawidzą"

"Polski system edukacyjny jest oparty na wytykaniu błędów"

Nasz rozmówca uważa, że podstawowym problemem polskiego systemu szkolnictwa, jest brak skupienia na rozwoju młodych ludzi. - System oceniania to nic innego jak zapisywanie dzieci w excelowej tabelce według wzoru "ty jesteś gorszy, ty jesteś lepszy". Pięknie mówił o tym Albert Einstein: "Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć". Przez brutalny system oceniania nasze dzieci tracą swoją naturalną chęć do rozwoju - podsumowuje ekspert.