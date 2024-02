Dlaczego nakrętki są przymocowane do butelek?

Nie odrywaj od butelki. Do kosza wyrzuć razem z nakrętką

Nie odrywaj od butelki. Do kosza wyrzuć razem z nakrętką

Od 24 maja 2023 roku w Polsce zaczęła obowiązywać dyrektywa SUP. To spowodowało, że coraz częściej możemy zobaczyć przytwierdzoną do napojów plastikową nakrętkę. Wyjaśniamy, dlaczego nie należy jej odrywać.

Według szacunków zakrętka od plastikowej butelki o pojemności 1,5 litra stanowi od 10 do 12 proc. całkowitej wagi jej opakowania. Plastik użyty do produkcji zakrętki zazwyczaj jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i nadaje się do odzyskania. Niestety problem pojawia się podczas sortowania. Okazuje się, że podczas tego procesu wiele urządzeń nie jest w stanie wykryć tak małych przedmiotów.

Na chwilę obecną brakuje bardziej efektywnej i ekonomicznie uzasadnionej metody sortowania tak drobnych elementów jak nakrętki. Aby uniknąć marnowania się materiałów, które trafiają do tzw. frakcji drobnej i nie podlegają recyklingowi, wprowadzono dyrektywę SUP (single- use- plastics).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dlaczego nakrętki są przytwierdzane do napojów?

Idea zamocowania nakrętki do butelki wynika z europejskich regulacjach dotyczących plastiku. Dyrektywy dotyczące jednorazowego użytku materiałów sztucznych, mają na celu ograniczenie wpływu plastiku na środowisko naturalne.

Zgodnie z punktem 17 Dyrektywy SUP "plastikowe zakrętki i wieczka, będące elementami jednorazowego użytku, to jedne z najczęściej znajdowanych odpadów na europejskich plażach. Dlatego wprowadzenie na rynek pojemników plastikowych przeznaczonych do jednorazowego użytku jest dozwolone tylko w przypadku, gdy ich konstrukcja spełnia określone wymogi, które mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przez plastikowe zakrętki i wieczka używane w opakowaniach na napoje".

Nakrętka zawsze z butelką

Przymocowanie zakrętki do butelki jest sporym problemem nie tylko dla konsumentów, ale również producentów napojów. U tych drugich konieczna stała się modyfikacja procesów produkcyjnych, zaś klienci segregujący nakrętki do osobnych pojemników, będą musieli zmienić swoje dotychczasowe nawyki. Wiele osób skarży się w sieci, że picie z tak zamocowaną nakrętką jest niewygodne.

Jednym z kluczowych wyzwań środowiskowych w Polsce jest zwiększenie wskaźnika recyklingu opakowań plastikowych, który w 2022 roku wynosił jedynie 38 proc. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, gdzie wynosił on 90 proc, Polska jest daleko w tyle. Dlatego też przytwierdzenie nakrętki do butelek PET i rPET jest istotnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności procesów recyklingu.

W zeszłym roku pojawiły się pierwsze produkty z przytwierdzoną nakrętka, jednak do połowy 2024 roku będzie to już normą. Dodatkowo od 2025 roku wszystkie plastikowe butelki mają być wykonane w minimum 25 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu.

Zobacz także : Gdzie wyrzucić pudełko po pizzy? Nagminnie popełniamy błąd

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!