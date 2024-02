Gdzie wyrzucać karton po pizzy? Niewiele osób zna odpowiedź

O segregacji śmieci uczyliśmy się jeszcze w szkole, jednak dopiero od kilku lat w Polsce kładziony jest znacznie większy nacisk na wyrzucanie odpadków do odpowiednich kontenerów. Mimo że coraz częściej mówi się o tym, że plastikowa butelka czy puszka powinny trafić do żółtego kubła, to mało kto zdaje sobie sprawę, co należy zrobić z kartonem po pizzy.

Gdzie wyrzucić opakowania po pizzy?

Z jednej strony opakowania po tym włoskim przysmaku są wykonane z papieru, a więc po zjedzeniu pizzy mogłoby się wydawać, że karton powinien trafić do niebieskiego pojemnika. Sprawa jednak mocno się komplikuje, ponieważ do tego kontenera powinny trafiać jedynie czyste tektury.

Co więc zrobić z tłustym opakowaniem, ociekającym oliwą z oliwek i posiadającym ślady po serze lub sosie? Przede wszystkim nie należy umieszczać go razem z posortowanymi, nieubrudzonymi papierami. Najlepiej jest wyrzucić karton po pizzy do odpadków zmieszanych, czyli czarnego worka. To jednak nie koniec zasad. Wiele pizzerii dodaje do kartonów folię aluminiową, która ma chronić danie przed utratą ciepła. Dlatego, zanim pozbędziesz się tektury, umieść tworzywo sztuczne do żółtego pojemnika na plastik i metale.

Gdzie powinien trafić czysty karton po pizzy?

Jeszcze inaczej jest w przypadku opakowania po pizzy, które nie uległo zabrudzeniu. W takim przypadku karton powinien trafić do recyklingu i możemy ze spokojem wyrzucić go do niebieskiego kontenera na papier.

Z reguły opakowania po pizzy są jednak brudne, ale tylko z jednej strony. Wtedy warto odciąć górną część kartonu i umieścić go w niebieskim pojemniku, zaś ubrudzony spód wyrzucić do odpadów zmieszanych.

