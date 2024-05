Nie pij tej herbaty. To rada dietetyka

Dr Bartek Kulczyński to dietetyk, który za pośrednictwem mediów społecznościowych rozprawia się z mitami i przedstawia fakty na temat zdrowego stylu żywienia. Jego kanał na YouTube subskrybuje aż 984 tys. internautów, którzy z filmików eksperta mogą poprawić swoje codzienne nawyki związane z jedzeniem i spożywaniem napojów.

Za obecność tych szkodliwych drobin w naszej diecie w dużej mierze odpowiadają plastikowe opakowania , z których fragmenty przedostają się do żywności. Z tego powodu dr Kulczyński wskazał kilka produktów, które powinniśmy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować z naszej diety.

Dr Kulczyński zwrócił uwagę na ogromną skalę problemu, jakim jest zawartość mikroplastiku w jedzeniu i napojach. Wskazał też, że jego obecność w ludzkim organizmie może doprowadzić do chorób jelit, uszkodzenia układu krążenia, a nawet raka.

Specjalista ds. żywienia wskazuje produkty, których powinniśmy unikać, aby zmniejszyć ilość spożywanego mikroplastiku. Na czele tej listy znajduje się niestety produkt bardzo popularny w naszych domach, czyli herbata w plastikowych torebkach . Okazuje się, że podczas zaparzania uwalniają one ogromne ilości mikro- i nanoplastiku.

Dietetyk ma podobne zastrzeżenia w stosunku do ryżu, który często gotujemy w torebkach, a także kasz, które coraz częściej są pakowane w ten sam sposób. Na liście produktów zawierających mikroplastik wysoko plasuje się również woda butelkowana. Warto ją zastąpić wodą z kranu do gotowania, a do picia używać filtrów działających na zasadzie odwróconej osmozy.