Kiedy zaczynamy się kurczyć? Proces rozpoczyna się szybciej niż myślisz

Zmniejszanie się wzrostu z wiekiem to nieunikniona konsekwencja zmian zachodzących w naszym organizmie. Jak podaje Uniwersytet Arkansas dla Nauk Medycznych, większość z nas zaczyna kurczyć się po przekroczeniu 30. roku życia, jednak dopiero z upływem czasu ten proces jest zdecydowanie bardziej zauważalny.

Według innych źródeł moment, kiedy zaczynamy się kurczyć to okres tuż po ukończeniu 40. roku życia. Co dokładnie wpływa na to, że malejemy? Oczywiście wiek, jednak są aż trzy ważne powody.

Dlaczego z wiekiem stajemy się niżsi?

Najważniejszą przyczyną jest stopniowe odwadnianie się krążków międzykręgowych, które działają jak amortyzatory w naszym kręgosłupie. Z wiekiem te krążki tracą wodę i elastyczność, co prowadzi do ich spłaszczenia i zmniejszenia odległości między kręgami. Kolejnym czynnikiem jest utrata masy kostnej, czyli osteoporoza, która dotyka szczególnie kobiety po menopauzie. Osteoporoza osłabia kości, czyniąc je bardziej podatnymi na złamania i deformacje, co również przyczynia się do utraty wzrostu.

Nie bez znaczenia jest także utrata masy mięśniowej, która postępuje wraz z wiekiem. Mięśnie odgrywają ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, a ich osłabienie może prowadzić do garbienia się i zmniejszenia wzrostu. Oprócz tego spłaszczeniu ulegają też łuski stóp.

Czy można zapobiec utracie wzrostu?

Choć nie możemy całkowicie zatrzymać procesu starzenia się i związanej z nim utraty wzrostu, to możemy podjąć pewne kroki, aby go spowolnić i zminimalizować jego negatywne skutki. Kluczowe znaczenie ma zdrowy styl życia, warto więc zadbać o regularną aktywność fizyczną, skupiając uwagę na ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie i kości oraz pomagają utrzymać prawidłową postawę ciała i zmniejszają ryzyko osteoporozy.

Zadbaj też o zdrową dietę bogatą w wapń, witaminę D i białko. Taka dieta wspiera zdrowie kości i mięśni. Do tego warto unikać używek. Nie pal tytoniu i nie nadużywaj alkoholu, który negatywnie wpływa na twoje ciało.

Ile możemy zmaleć z wiekiem?

Choć utrata wzrostu może wydawać się jedynie problemem estetycznym, to w rzeczywistości może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Badania wykazały, że znaczna utrata wzrostu może być związana ze zwiększonym ryzykiem złamań, chorób serca, a nawet przedwczesnej śmierci.

Z wiekiem nasz wzrost stopniowo się zmniejsza, a tempo tego procesu przyspiesza między 40. a 70. rokiem życia, kiedy to tracimy średnio od 0,6 do 1,9 cm na dekadę. Co ciekawe, kobiety zwykle tracą więcej wzrostu niż mężczyźni - do 70. roku życia różnica ta może wynosić nawet 2 cm. Wynika to z faktu, że mężczyźni zazwyczaj mają większą masę mięśniową i mocniejsze kości, co działa ochronnie.

Po 80. roku życia tempo utraty wzrostu ponownie przyspiesza, niezależnie od płci. Dlatego warto monitorować swój wzrost i zwracać uwagę na wszelkie zmiany. Jeśli zauważysz, że tracisz więcej niż 2 centymetry na dekadę, skonsultuj się z lekarzem, aby wykluczyć ewentualne problemy zdrowotne.

