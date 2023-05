Nie przeszła obok tego obojętnie. Matylda Damięcka skomentowała podpisanie "lex Tusk"

Emocje w komentarzach

Na drugiej grafice zamieściła przekreślone zdania, w tym m.in. "do tego się nie posuną", ale do tego to już na pewno". Bez przekreślenia zostało na końcu jedno słowo - "posuną". Trzecia grafika przedstawiała z kolei kota, podpisanego jako "nowy przewodniczący praw myszy".