Mówi, jak chce schudnąć. "Jeżdżę owinięta folią"

Monika Jarosińska kilka lat temu przeprowadziła się na Maltę. Aktorka, znana m.in. z "Dziewczyn ze Lwowa", i piosenkarka po pewnym czasie postanowiła jednak wrócić do Polski i powrócić do show-biznesu. Gwiazda przez tygodnie walczyła z chorobą, przez którą była uziemiona. W tym czasie musiała też brać leki. To wszystko wpłynęło na jej wagę. Jarosińska w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, co robi, aby zrzucić na wadze.