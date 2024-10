Wrzuć jajko do wody. Dowiesz się, czy jest świeże

Świeże jajka są kluczem do smacznych i zdrowych potraw. Jak możemy jednak dowiedzieć się, czy te, które kupiliśmy na targu lub w supermarkecie, nadają się do spożycia? Istnieje kilka prostych metod, które szybko nam to pokażą. Oto one.

Jak sprawdzić, czy jajka są świeże?

Pierwszym sposobem na sprawdzenie świeżości jajek jest test wodny. Do dużego naczynia, np. kielicha do blendowania, nalewamy wodę, a następnie delikatnie wrzucamy jajko do środka. Świeże jajko opadnie na dno i tam pozostanie. Jeśli unosi się lub wypływa na powierzchnię, oznacza to, że jest stare. Do jego wnętrza dostało się powietrze, co świadczy o nieświeżości.

Inną prostym sposobem jest metoda z latarką. Wystarczy udać się do ciemnego pomieszczenia i skierować światło latarki na jajko. Jeśli widać w nim zwarte żółtko, to znak, że jajko jest świeże. Metoda ta pozwala uniknąć rozbijania jajka, co jest korzystne, jeśli chcemy zachować je na później.

Tak sprawdzisz, czy jajka nadają się do spożycia

Jeśli zdecydujesz się już rozbić jajko, zwróć uwagę na jego zapach i wygląd. Świeże jajko będzie miało neutralny zapach, zwarte białko przylegające do żółtka oraz wysokie, wypukłe żółtko. Jeśli białko jest wodniste, a jajko pachnie nieprzyjemnie, może być zepsute. Wtedy należy je natychmiast wyrzucić.

Możesz również sprawdzić świeżość jajka, potrząsając nim. Jeśli poczujesz, że coś w środku chlupocze, oznacza to, że jajko jest stare i nieświeże. To szybki sposób, który można wykorzystać nawet na etapie zakupów w sklepie.

Ostatnią metodą jest ocena wizualna skorupki. Jajka ze świeżymi skorupkami nie będą miały nietypowych plam czy odbarwień, które mogą świadczyć o zaburzeniach procesu wapnienia lub złej diecie kur. Miękka skorupka również jest sygnałem, że jajko mogło nie być przechowywane właściwie lub kura miała ograniczony dostęp do wody.

