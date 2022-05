Nie romantyzujmy przemocy. Zaborczość nie jest dowodem miłości, a gwałt "tylko seksem"

- Zaczął jednak wpływać nawet na to, co jem i mam na sobie. O spotkaniach ze znajomymi nie było mowy, chyba że to byli jego znajomi. Nie mogłam wychodzić sama z domu do koleżanek, przez co straciłam z nimi kontakt. Miałam przekonanie, że jestem jego własnością i właśnie tak byłam przez niego traktowana - jak przedmiot. Moje myśli i emocje były uzależnione od niego. Ciągle miałam w głowie to, co mam zrobić, jak coś powiedzieć, żeby tylko się nie zdenerwował. Musiałam uważać nawet na ton głosu, żeby nie było awantury. Potem doszła przemoc fizyczna - dodaje w rozmowie.