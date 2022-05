"Przewrócił mnie na ziemię i zadał kilkadziesiąt ciosów w twarz. Chciał zabić mnie i dzieci"

Kilka lat później, mimo wielu rozstań, powrotów i wciąż tych samych sytuacji, Agnieszka zaszła w drugą ciążę. "Kamil bardzo chciał drugiego dziecka" - mówi. Jednak to ona cały czas zajmowała się córkami. On nie chciał ich nawet przebierać. Nie zajmował się nimi, nie chodził na zebrania do szkoły. Kiedy były "niegrzeczne", mówił do niej: "ty idź i porozmawiaj". Agnieszka twierdzi, że bał się, że zrobi którejś z córek to, co robił jej. Im jednak nigdy nie zrobił krzywdy.