Nie trać urlopu (skoro nie musisz)

Na szczęście wiele Polek nie jest już przykutych do biurek. Firmy chętnie przechodzą na tryb pracy zdalnej, oszczędzając na wynajmie lokali czy dojazdach do pracy. Home office ma szereg zalet, a jedną z nich jest właśnie to, że… wcale nie musisz pracować z domu. Jeżeli nie masz innych obowiązków, możesz wskoczyć w tryb pracy zwany workation. To po prostu połączenie zdalnej pracy z tym, co najfajniejsze w wakacjach – zwiedzaniem nowych miejsc. Możesz wypożyczyć kampera i jeździć po Europie, zaszyć się w małej chatce na Filipinach albo wędrować po polskich górach.