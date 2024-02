Nie tylko dania mięsne. Co jeszcze jest zakazane w Środę Popielcową?

Zgodnie z tradycją, Środa Popielcowa wypada dzień po zakończeniu karnawału i 46 dni przed Wielkanocą. Jest to uroczystość ruchoma, której termin uzależniony jest od daty Wielkanocy. Zawsze przypada między 4 lutego a 10 marca. Tego dnia rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Inicjatorem zwyczaju był papież Urban II w roku 1091.

Ze Środą Popielcową nieodłącznie wiąże się tradycja sypania głowy popiołem. Mało kto zdaje sobie sprawę, że używany popiół powinien być pozyskany z gałązek palmowych, które zostały poświęcone podczas Niedzieli Palmowej rok wcześniej. Ma być to symbol cyklu życia i nieuchronności przemijania.

Czego nie można jeść w Środę Popielcową?

Środa Popielcowa to dzień pokuty, dlatego też dorosłych obowiązuje przede wszystkim wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Co więcej, powinno się również ograniczyć swoje posiłki do dwóch lekkich oraz jednego do syta w ciągu dnia.

Dodatkowo zalecane jest powstrzymanie się od deserów i przekąsek. Zaliczają się one bowiem do przyjemności, a należycie przeżyty post powinien stanowić czas odmawiania sobie zjedzenia tego, na co ma się ochotę.

Środa Popielcowa. Kogo obowiązuje post? Kto może liczyć na dyspensę?

Tak surowe zasady nie dotyczą wszystkich wiernych. Postu ścisłego w Środę Popielcową powinny przestrzegać osoby pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Nastolatki, które skończyły 14 lat, mają jedynie obowiązek powstrzymania się od jedzenia pokarmów mięsnych.

Na dyspensę podczas pierwszego dnia Wielkiego Postu mogą liczyć seniorzy. Dodatkowo istnieje przepis prawa kanonicznego, który zobowiązuje księży, rodziców i wychowawców, aby osoby młode, których nie obowiązuje post, przeżyły ten czas w duchu pokuty.

