"Wiadro, szmata, woda". Opisała, jak wygląda początek życia w zakonie

Dla wielu osób niezrozumiałe jest to, że siostry muszą pytać przełożoną o pozwolenie np. na wyjście do miasta, kina czy wyjazd do rodzinnego domu. Dżbik-Kluge zwraca jednak uwagę, że zakonnice prowadzą życie "zależne", jednak nie są ubezwłasnowolnione. - Siostry tłumaczyły mi, że jeśli decydują się na tworzenie wspólnoty, to ustalają razem wszystkie sprawy. To normalne – mówią jednym głosem, więc muszą się ze sobą konsultować, porozumiewać - tłumaczyła.