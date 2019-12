WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Nie tylko Louboutin. Piękne, markowe szpilki nie tylko na karnawał Pełna gracji, elegancji i pewna siebie – tak często opisuje się kobietę sukcesu. Na taki wizerunek składa się wiele elementów osobowości, a także (nie da się ukryć) wyglądu. Według wielu znawców jednym z jej niezbywalnych atrybutów są szpilki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Smukły obcas i zgrabny kształt - to właśnie klasyczne szpilki (Shutterstock.com) Klasyczny symbol elegancji – szpilki W tych butach każda kobieta prostuje plecy, lekko wypina pierś i jeśli tylko umie się w nich sprawnie poruszać, może dzięki szpilkom odmienić najprostszy strój w stylizację na ważną okazję. Jedni przypisują smukłej, cienkiej szpilce zbawienne właściwości dla sylwetki (wydłużają nogi i ratują proporcje ciała), inni z kolei podziwiają ten typ obuwia jako symbol statusu, kobiecej siły i seksapilu. Pierwotnie takie buty były obuwiem męskim, a obcas miał symbolizować wyższe sfery. Nosiły je tylko osoby, które mogły sobie na nie pozwolić. Dziś szpilki to buty noszone powszechnie i najbardziej kobiece ze wszystkich fasonów obuwia. Sandały, czółenka, kozaki i botki na smukłych, wysokich obcasach są teraz w zasięgu budżetu każdego, ale i tak niejedna kobieta marzy o tych z najwyższej półki – Jimmy'ego Choo, Christiana Louboutina czy Manolo Blahnika. Błyszczące szpilki – hit 2019/2020 Czy wyobrażacie sobie kobietę w balowej sukni bez wysokich szpilek? To dość trudne, bo ten typ obuwia najlepiej wpisuje się w efektowne, błyszczące i pełne przepychu stylizacje. Dobre na takie okazje będą szpilki z połyskiem. Ten trend wrócił na salony kilka lat temu i nadal utrzymuje się dość wysoko, zwłaszcza wtedy, kiedy nadciąga karnawał. Warto docenić błyszczące szpilki w kolorze srebrnym i złotym także jako urozmaicenie codziennych stylizacji w czerni. Dodaj do małej czarnej połyskujące czółenka na wysokim obcasie i nieco biżuterii pod kolor, a zyskasz szykowną stylizację na święta, randkę i kawę z przyjaciółką. Oryginalne szpilki – baw się modą Kolorowe szpilki w różne wzory urozmaiciły klasyczne szpilki. Wzory zwierzęce, roślinne, geometryczne lub fantazyjne motywy ze sztuki i kinematografii – do wyboru, do koloru. Powszechnie nosi się szpilki dopiero od lat 50. XX wieku, a różnorodność w kolorystyce przyniosły lata 80., które są jedną z najciekawszych inspiracji dla osób szukających alternatyw w wyborze ubrań i dodatków. Większa swoboda obejmuje też teraz okoliczności, w których "wypada" włożyć szpilki. Chcesz włożyć szpilki do sukni ślubnej? Super. Wolisz wystąpić w balerinach — też świetnie. Czerwone szpilki – do czego pasują? Poza tym, że szpilki w eleganckim wydaniu mogą być symbolem statusu społecznego, są też symbolem seksapilu. Sam ich kształt oraz to, jak komponują się z naturalnymi krągłościami nóg, sprawia, że przykuwają wzrok. Dodatkowo ten efekt można wzmocnić, wybierając intensywną czerwień. Czerwone szpilki pasują do czerni i bieli, ale także do szarości i twarzowego koloru granatowego. Ta intensywna barwa najlepiej prezentuje się solo, ale poza takimi klasycznymi zestawieniami warto wybrać je wtedy, kiedy nasze ubrania są utrzymane w pudrowym różu lub odcieniach fuksji. Dodatkowo takie szpilki zawsze świetnie wyglądają z sukienkami w stylu retro, a często też z modelami w elegancką kratkę. Cieliste szpilki – neutralna elegancja W chłodnych miesiącach chętnie sięgamy po szpilki w czerni i ciemne rajstopy, aby wydłużyć nogi. Ten sam zabieg możemy stosować z powodzeniem wiosną i latem. Dobrane pod kolor karnacji czółenka na szpilce są delikatne, kobiece, niemal "niewidzialne" i bardzo eleganckie. To prawdziwe wybawienie, kiedy szukamy wyjściowego obuwia np. do sukienki w kolorowe kwiaty, do której brak nam pasującego obuwia. Dla przypomnienia: do wzorzystych ubrań wybieramy takie buty, które kolorem nawiązują do jednej z barw tkaniny albo obuwie całkowicie neutralne.