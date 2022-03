Nie tylko Małgorzata Rozenek-Majdan. Wpadki gwiazd z retuszem zdjęć

Niektóre gwiazdy, zarówno polskie, jak i zagraniczne, nagminnie retuszują swoje zdjęcia, by wyglądać na nich lepiej niż w rzeczywistości. Jednak internauci szybko potrafią to wychwycić. Wpadki z poprawianiem zdjęć zaliczyła m. in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Doda, a nawet Maryla Rodowicz. Za oceanem mistrzyniami Photoshopa są siostry Kardashian.