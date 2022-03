Małgorzata Rozenek-Majdan zaliczyła wpadkę? "Palce u nóg mają chyba z 15 cm"

Prezenterka zamieściła w mediach społecznościowych kilka zdjęć w kolorowej stylizacji - różowej marynarce, jasno-żółtej sukience z rozcięciem oraz srebrnych dodatkach w postaci torebki i szpilek. I choć jej wiosenny look przykuł należytą uwagę, fani nie przegapili też czegoś zupełnie innego, co nawiązuje do, niestety nieudanego, retuszu.