Kontrowersyjna wypowiedź Kim Kardashian. Internauci nie kryją oburzenia

"Wypowiedź Kardashian jest co najmniej niefortunna. Niestety, myślę, że ona naprawdę myśli to, co mówi. Kompletnie nie ma świadomości, jak żyje większość ludzi. Żyje w jakiejś iluzji, przekonana, że wszystko, co ma zawdzięcza tylko i wyłącznie swojej ciężkiej pracy. A przecież ona wychowywała się w świecie gwiazd. Od początku była uprzywilejowana" - podsumowuje inny.