Nie tylko medaliki. Niestandardowe prezenty na komunię

Długopisy, pióra i monety

Szukając prezentu na komunię, można też pozwolić sobie na większą swobodę i zafundować dziecku coś, co je szczególnie ucieszy. Oryginalnym wyborem może okazać się rodzinny bilet do Disneylandu, aparat fotograficzny lub rolki. Wszystko zależy od tego, o czym dziecko marzy i jak zasobne są portfele ofiarodawców. Doskonałą pamiątką na lata będzie ręcznie składany długopis Parker Duofold z geometrycznym wzorem i pierścieniami platerowanymi 23-karatowym złotem. A może tak podarować dziecku wieczne pióro ze złotymi akcentami? Jeżeli trudno nam się zdecydować, najlepszym wyborem będzie zestaw łączący obydwa akcesoria. To jeszcze nie wszystko – w Mennicy Apart czekają też sztabki i monety, czyli tzw. złoto inwestycyjne.