Nie tylko na bal... Najpiękniejsze kopertówki już od 65 zł Najpiękniejsze kopertówki to nie tylko jednorazowe dodatki. To też wiele funkcjonalnych modeli "2 w 1" z paskiem, kolorowych torebeczek do wiosennych czy letnich stylizacji i godnych zastępczyń listonoszki. Wiele z nich jest teraz dostępnych w lepszej cenie. Kopertówka z ozdobnym łańcuchem to hit ostatnich lat (iStock.com) Bohaterka mody karnawałowej — listonoszka Trzymana w dłoniach niewielka torebeczka na wielkie okazje to jeden z symboli kobiecej mody. Swego czasu furorę robiły torebki w formie małego kuferka z krótką rączką, ale to minimalistyczna, prostokątna kopertówka stała się tym dodatkiem, który dopełnia stylizację na bal – sylwestrowy i nie tylko. Chyba nikt nie wyobraża sobie iść na studniówkę czy eleganckie wesele z dużą, czarną torbą czy reklamówką. W roli torebki na najważniejsze okazje to kopertówka sprawdza się najlepiej, ale nie musimy nosić jej tylko wtedy. Można z powodzeniem dobrać ją do stylizacji ze spodniami i modnym swetrem z błyszczącymi aplikacjami. W zimowej, ciepłej modzie królują grubsze, cieplejsze materiały, swetry, szale i płaszcze. Te ubrania potrzebują takich dodatków, które nadadzą stylizacji lekkości i nieco blasku. Może kopertówka, którą kupiłaś na ślub przyjaciółki jeszcze się przyda? Nie tylko na bal – kopertówki "2 w 1" Jak kupić jedną torebkę, a w efekcie mieć kilka bez użycia czarów? Odpowiedź to odpowiedni model torebki. W tej roli sprawdzi się kopertówka z odpinanym paskiem lub łańcuszkiem (a najlepiej jednym i drugim do noszenia na zmianę). Osobno to dodatek do eleganckiej sukienki, który pomieści puderniczkę, pomadkę i chusteczki, a z paskiem ożywi stylizację na co dzień i schowamy do niej niewielki portfel, telefon i klucze. Klasyczna kopertówka to torebka, którą warto mieć — w szafie powinna zajmować tak samo ważne miejsce, jak klasyczne szpilki. Często rezygnujemy z niej na rzecz większych, bardziej uniwersalnych modeli. Tymczasem urok kopertowej torebki tkwi nie w jej pojemności, lecz w subtelnym stylu i elegancji. Jaką kopertówkę wybrać? Czy kopertówka to zakup na jeden raz? Niekoniecznie, choć przypisuje się im sporadyczną przydatność. Rzeczywiście nie nosimy ich tak często, jak pakownych shopperek, ale z drugiej strony – wizytowe i wieczorowe modele są odporne wobec dynamicznie zmieniających się trendów. Ich klasyczny kształt pozostaje bez zmian, za to zmieniają się detale i kolorystyka. Klasyczna kopertówka to nie wydatek, ale inwestycja. Klasyczne kopertówki to czarne, czerwone lub nawiązujące do koloru najczęściej wybieranej biżuterii, czyli złote i srebrne. Często wykonuje się je z lakierowanej skóry lub błyszczącego tworzywa, połyskujących dżetów, luksusowych tkanin i koronek — wszystkiego, co podkreśla odświętność tego wieczorowego dodatku..