Nie tylko na lato. 5 powodów, dla których kochamy stopki - także zimą

Uwielbiamy je latem, wiosną, a nawet wczesną jesienią. Jak mało które pasuję do zabudowanych, sportowych półbutów. Czy skarpetki typu stopki i inne krótsze modele wędrują na dno szuflady zimą? Nic bardziej mylnego.

Lekkie i tanie skarpetki na cały rok - stopki

Stopki i inne krótkie skarpetki doceniamy szczególnie latem, bo są stworzone do zakrytych butów na ciepłe miesiące. Nosimy je też w chłodniejsze pory roku, ale w pomieszczeniach albo do cieplejszego obuwia. Są idealne, jeśli szukamy lżejszych, mniej okrywających stopę skarpetek np. do obuwia do pracy, siedzenia w domu albo pod ciepłe botki. Doceniamy je też wtedy, kiedy preferujemy bardzo dopasowane do kostek i łydek buty na zimę - nie wypełniają np. kozaków tak, jak wyżej zabudowane modele.

Zimą takie skarpetki stanowczo się odradza ze względów zdrowotnych - niestety nie zawsze skutecznie, co nietrudno obserwować na przykładzie stylizacji nastolatków. Warto powtarzać, bo odkryte kostki i dolna część łydki w mroźny dzień to bardzo niezdrowy nawyk, nawet jeśli chłodu nie czuć. Grozi to co prawda "tylko" przeziębieniem, ale w dłuższej perspektywie konsekwencją mogą być nawet problemy ze stawami w dojrzałym wieku.

Są świetne jako domowe skarpetki

Wybór stopek jest ogromny. Do wyboru mamy modele gładkie, kolorowe, o różnej grubości (puszysta dzianina frotte, bambus, bawełna), ze wzorem, napisami lub popularne, asymetryczne modele, w których każda skarpetka jest inna, ale w duecie dwie sztuki tworzą zabawny zestaw. Sportowe stopki włożysz do butów treningowych, a modele antypoślizgowe do ćwiczeń na macie czy wygodnego przemieszczania się po śliskich podłogach (np. po panelach podłogowych, jeśli nie przepadasz za kapciami). Antypoślizgowe czy pluszowe skarpetki zdobione w kotki czy misie kojarzą się bardziej z odzieżą dla małych dzieci, ale niejedną parę znajdzie się też w szufladach z bielizną dorosłych... Nie ma się czego wstydzić - niektóre z nich są po prostu śliczne.

Skarpetki, które zawsze dobrze wyglądają

Płytkie skarpetki nie tworzą wokół kostki charakterystycznego, marszczonego komina, który czasem uwiera w kozakach. Krótkie stopki przynoszą ulgę w gorący dzień na spacerze, a zimą nie cisną w botkach nadmiarem materiału. Krótsze skarpetki nie dają efektu szerszych kostek i co za tym idzie – wizualnie szerszych i krótszych nóg.

Skarpetki są modne

W ostatnich sezonach wyższe skarpetki w dużym stopniu wróciły do łask i zaczęły pojawiać się w zestawach ze szpilkami, sandałami i innym eleganckim obuwiem. Dla jednych był to szok, dla innych inspiracja, a dla pozostałych - zabawne zjawisko ze świata mody. Większość osób potraktowała ten trend jako modową fanaberię, która prezentuje się korzystnie na nogach modelek, ale nie zawsze w ten sam sposób na nogach np. niskich kobiet, bo to wizualnie skraca nogi. Nawet jeśli jesteś fanką dłuższych skarpetek, to zapewne w szufladzie z bielizną znajdzie się u ciebie też kilka par stopek. Krótsze modele wyglądają bardziej elegancko od zwykłych, przywodzących na myśl sportowe. Obecnie panuje duża dowolność w doborze tego elementu garderoby do butów.

Mogą być efektownym dodatkiem