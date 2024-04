Nie uwierzysz, kogo spotkasz w ALDI!

Warzywa i owoce to produkty, które powinny gościć na naszych stołach jak najczęściej - nie tylko z uwagi na smak, ale również walory zdrowotne. Jak jednak rozpoznać, które warzywa i owoce są świeże i dobrej jakości? W sklepach ALDI nie musimy się o to martwić - czuwa nad tym sztab pracowników, do których teraz dołączył wyjątkowy gość. Aby pokazać, że sieć stawia na świeżość strategicznie i komunikacyjnie powstała specjalna kampania – z Farmerem ALDIKIEM w roli głównej.

W swoich działaniach ALDI przykłada ogromną wagę do jakości i świeżości oferowanych warzyw i owoców. W ciągu roku ALDI przeprowadza aż 1400 kontroli w tej kategorii - średnio oznacza to ponad 5 kontroli dziennie! Analizie podlegają takie elementy jak wygląd, smak, zapach, konsystencja i rozmiar. Dodatkowo sieć od lat prowadzi również specjalny program edukacyjny dla pracowników, w ramach którego regularnie pogłębiają oni swoją wiedzę na temat tego, jak kontrolować świeżość warzyw i owoców. Dzięki takim systematycznym, codziennym analizom ALDI gwarantuje klientom najlepszą jakość produktów dostępnych na sklepowych półkach.

Farmera ALDIKA możemy zobaczyć, gdy np. przytula jabłka, sprawdza świeżość brokułów, kołysze do snu maliny czy dumnie maszeruje, wołając do pomidorów, by się czerwieniły. Jak to możliwe? ALDIK jest tak naprawdę... postacią z włóczki i filcu stworzoną specjalnie na potrzeby nowej kampanii sieci. Jego znakiem rozpoznawczym jest farmerski strój i słomkowy kapelusz, błękitne oczy oraz bujna włóczkowa broda. Niepozorny pod względem wzrostu (mierzy zaledwie 8 cm wysokości), lecz wielki duchem, ma stanowisko "Starszy Opiekun Świeżości Owoców i Warzyw".