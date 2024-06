Nie używa nazwiska partnera. Nie każdy wie, z kim jest związana

Magdalena Różczka wystąpiła w takich produkcjach jak "Lejdis", "Samo życie", "1800 gramów", "Rojst" czy "Lekarze". To właśnie na planie ostatniego serialu poznała reżysera i operatora kamery Jana Holoubka, z którym jest związana od 2014 roku. Fani aktorki interesuje nie tylko jej kariera, ale również życie prywatne, o którym niewiele wiadomo.

Prowadzący podcast zapytał też o teścia artystki, którego ta nie miała okazji poznać. Gustaw Holoubek zmarł w 2008 roku, jednak Wojewódzki zastanawiał się, o co Różczka zapytałaby ojca swojego ukochanego, gdyby miała taką możliwość.

Magdalena Różczka pojawiła się w śniadaniówce w samych skarpetkach. Niejeden myślał, że to wpadka

Jan Holoubek to uznany polski reżyser i operator filmowy, syn aktorskiej pary Magdaleny Zawadzkiej i Gustawa Holoubka. Znany jest z reżyserii takich produkcji jak serial "Rojst", "Wielka woda" czy "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Jako operator współpracował przy wielu projektach, w tym przy produkcji filmów Juliusza Machulskiego, Krzysztofa Zanussiego czy Jerzego Stuhra. Prywatnie od ponad dekady związany jest z aktorką Magdaleną Różczką.

