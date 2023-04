Holoubek i Zawadzka byli małżeństwem przez 35 lat. Tak to się zaczęło

Gustaw Holoubek to jedna z największych postaci polskiego kina i teatru. Choć wzdychało do niego wiele kobiet, jego serce mocniej zabiło do młodszej koleżanki z teatru - Magdaleny Zawadzkiej, a rozdzieliła ich dopiero śmierć aktora. 21 kwietnia Holoubek obchodziłby setne urodziny.