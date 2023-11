Nie wiadomo, gdzie podziać wzrok. Sukienka Kwaśniewskiej to hit

- Pani prezydentowo, co jest dla pani szczęściem? To ja zawsze powiem: rodzina. Kochająca, wspierająca się rodzina, która zawsze może na siebie liczyć - wyznała Jolanta Kwaśniewska w wywiadzie z Anną Nowak-Ibisz i Beatą Hołda-Fabią.

Sukienka Jolanty Kwaśniewska to idealne połączenie stylu i wygody, który doceni każda kobieta 50+ . Swobodna konstrukcja kreacji nie opina ciała, a przy tym pozwala zakamuflować drobne mankamenty czy po prostu pozostawić przyjemne niedopowiedzenie.

