Nie wiedziała, że pije energetyki. "W zasadzie przedawkowałam kofeinę"

Dakota Johnson to popularna amerykańska aktorka, która ogromny rozgłos zdobyła dzięki roli w "Pięćdziesięciu twarzach Greya". Niedawno gwiazda zadebiutowała w nowej roli - premierę miał bowiem krótkometrażowy film Johnson "Loser Baby" podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Dakota Johnson wyjawiła, że przez pewien czas piła dwa napoje energetyczne dziennie. Przez taką dawkę nie mogła nocami spać - początkowo była pewna, że to "zasługa" witamin A oraz B12, które były w składzie.

Okazuje się, że jedna puszka (ok. 350 ml) ulubionego napoju Dakoty to porcja nawet 200-300 miligramów kofeiny. Dla porównania - zwykła filiżanka kawy zawiera zaledwie... 90. Pijąc dwie puszki wspomnianego napoju, spożywała tyle kofeiny, ile zawierają cztery najpopularniejsze na rynku "energetyki".

Wiele osób mówi o szkodliwości napojów energetycznych. Kiedyś publicznie to ich promowania przez celebrytów odniosła się Katarzyna Bosacka . Produkt tego typu był promowany w teledysku Young Leosi.

14-latka chciała kupić energetyka. Oto co usłyszała

14-latka chciała kupić energetyka. Oto co usłyszała

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl