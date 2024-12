— Wiele osób zareagowało z zaciekawieniem i entuzjazmem, ale też z pewnym napięciem, bo zmiana przyzwyczajeń, niektórych sposobów pracy po zarządzaniu poprzednika przez 18 lat, była konieczna, by wejść na bardziej współczesne tory - mówiła Agnieszka Michalska w wywiadzie dla Onetu.

Decyzję burmistrza Mrągowa Jakuba Doraczyńskiego uznaje razem z adwokatem za "wyznaczenie kary niewspółmiernej do przewinienia". Podkreśla, że za jej kadencji odbyło się w amfiteatrze najwięcej imprez w historii, a ostatnie Dni Mrągowa, które współorganizowała, przyciągnęły tłumy.

Agnieszka Michalska i Mariusz Drężek poznali się na planie serialu "Lokatorzy". Aktor występował tam gościnnie. Ich znajomość szybko przerodziła się w coś więcej. Agnieszka Michalska przyznała później w wywiadach, że to była miłość niemal od pierwszego wejrzenia.

- Po kilku latach prób utrzymania związku, doszliśmy do wniosku, że nie jest to możliwe. Nie wszystkie związki trwają całe życie - przyznała Agnieszka Michalska. W sierpniu 2021 r. Mariusz Drężek poślubił Annę Kondrakowicz. Mają czteroletniego syna Józefa.

