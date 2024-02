"Nie wygląda pani na dziewicę". Skandaliczne teksty w gabinetach lekarskich

Nie wszyscy lekarze potrafią wykazać się empatią. Niejednokrotnie podczas wizyt do głosu dochodzą ich poglądy lub górę biorą emocje . To bez wątpienia brak profesjonalizmu, ale też systemowa luka w wykształceniu, jeśli chodzi o odpowiednią komunikację.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że jedno zdanie rzucone bezmyślnie przez lekarza może być dla pacjenta źródłem traumy. Szczególnym przypadkiem są gabinety ginekologiczne, gdzie często dochodzi do słownych nadużyć. Na Instagramie powstał nawet profil "Patoginekologia", gdzie publikowane są zatrważające teksty lekarzy.

"– Jest pani dziewicą? – Tak. – Na pewno pani nie współżyła? – No mówiłam, że nie. – Hmm, nie wygląda pani na dziewicę, zrobimy USG dopochwowo",

"Z twoich piersi to by śmietana wyszła, bez ubijania",

"Ale po co pani spirala? Pani wie, że nie dostanie rozgrzeszenia?" – czytamy w postach.

"Istnieje możliwość zgłoszenia skargi do osoby na stanowisku dyrektorskim w placówce, w której doszło do sytuacji. Jeśli gabinet był prywatny, można wnieść o zwrot kosztów wizyty, napisać opinię w internecie. Ale nie wszyscy mają siłę walczyć… Część osób woli zagryźć zęby, wysłuchać, kiwnąć głową, lecz nie zadzierać z lekarzem" – dodaje w mniej optymistycznym duchu.

