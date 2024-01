Gdy ruszyła pomoc dla Ukrainy, skupiła się na osobach otyłych. Zdobywała dla nich majtki

"Wyobraź sobie, że osoba w kryzysie trafia do obcego kraju, nie ma nic, potrzebuje zdobyć chociaż bieliznę i nie kupi tych majtek nigdzie. W tym wsparciu, które było organizowane, w ogóle nie uwzględniano, że potrzebne są rzeczy nie tylko dla szczupłych. Zgłaszało się do mnie dużo osób, do których trafiły pod opiekę osoby plus size i nagle się okazywało, że szczupli nie wiedzą, gdzie kupić dla nich majtki. Sama zresztą organizowałam pomoc, zgłosiło się do mnie kilka marek plus size i zdobywałam, co się tylko dało" – wyznała modelka.