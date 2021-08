Nie wyjmuj drucików z biustonosza. Do czego służą i dlaczego warto je polubić?

Są trzy główne powody, dla których druciki wychodzą z biustonosza, uciskają, podrażniają skórę albo po prostu drażnią. Fiszbiny z biustonosza wżynają się w ciało, ponieważ nosisz źle dobrany rozmiar – przyczyną może być to, że twoje piersi są szeroko osadzone, a miseczki biustonosza blisko. Możliwe też, że nosisz za małe miseczki. Właściwe powinny obejmować także zewnętrzne partie piersi bliżej pachy. Kolejny powód to tandetny biustonosz niskiej jakości. Nawet idealnie dobrany typ i rozmiar nie pomoże, jeśli drucik będzie przebijał cienką, niskiej jakości tkaninę albo nie będzie miał zabezpieczenia ostrej końcówki. Trzeci powód jest łatwy do zniwelowania: jeśli źle pierzesz stanik, wrzucasz go do pralki bez zabezpieczenia, możesz go po prostu zniszczyć. Intensywne ruchy bębna sprawią, że nawet dobrej jakości stanik zostanie zniszczony. Jeśli dojdzie tylko do wyjścia drucików – możliwe, że da się go uratować przez zaszycie albo załatanie dziurek i jeszcze go ponosisz. W pierwszych dwóch przypadkach niezbędny jednak będzie wybór innego modelu.