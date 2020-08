WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 bieliznaporadnik kupującegowybielanie Magdalena Tatar 5 godzin temu Nie wyrzucaj. Prosty sposób na wybielenie zszarzałej bielizny Nieskazitelnie biała bielizna to cel prostszy niż myślisz i nie oznacza to zakupu nowego modelu po każdym sezonie. Aby bielizna zachowała czystą biel, trzeba prać ją ręcznie, a jeśli dojdzie do tego, że stanie się szarawa, można ją uratować w tani i prosty sposób. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Białą bieliznę i ubrania warto prać ręcznie i raz na jakiś czas delikatnie wybielać (Unsplash.com) Jak wybielić poszarzały stanik? Środek, który pomoże ci skutecznie wybielić ubrania, bieliznę czy firanki dostaniesz bez problemu w sklepie w dziale ze środkami czystości. Problem w tym, że odplamiacze i wybielacze to silne środki chemiczne, które świetnie sprawdzą się w przypadku ręczników i prześcieradeł, ale mogą zniszczyć delikatną strukturę bieliźnianej koronki. Lepszy składnik znajdziesz w… kuchni. Dodaj do ciepłej wody 3 łyżki sody, 2 łyżki soli i nieco proszku do prania i namocz na ok. 20 minut. Po tym wypierz albo dokładnie wypłucz stanik. Po wyschnięciu będzie znacznie bielszy. Można w ten sposób "odratować" ulubiony model, który nie stracił fasonu, ale brzydko ściemniał. Tę samą metodę możesz wykorzystać, gotując bieliznę w emaliowanym garnku przez kilka minut. To szybszy sposób, ale nie nadaje się do biustonoszy typu "full cup", koronkowych i z gąbczastym wypełnieniem. Wysoka temperatura może takie staniki odkształcać. Idealnie za to sprawdzi się w modelach materiałowych np. z trójczęściową miseczką, nieusztywnianych, braletkach i niektórych modelach sportowych. Informację o dopuszczalnej temperaturze prania i o tym, czy stanik może być prany w wysokiej temperaturze albo gotowany, znajdziesz na metce. Jeśli usuwasz materiałowe i papierowe metki zaraz po zakupie, pamiętaj, że możesz zrobić ich zdjęcie smartfonem i w razie potrzeby sięgnąć po wskazówki pielęgnacyjne. Znane i mniej znane sposoby na wybielanie bielizny Kreda, ocet i nadtlenek wodoru to mniej znane metody wybielania poszarzałej bielizny. Kredą nacieramy bieliznę, a następnie lekko wcieramy proszek szczoteczką np. tą do paznokci. Nadtlenek wodoru to sposób naszych babć polegający na dodaniu do litra chłodnej wody 2 łyżek 3-procentowego roztworu nadtlenku wodoru. W roztworze moczy się stanik przez około 30 minut. Ocet wystarczy dodać do wody i namoczyć bieliznę na około pół godziny. Znany z oczyszczających właściwości i ekologiczny środek rozpuści zalegający na włóknach osad i wybieli materiał. Po każdej z opisanych metod bieliznę należy wyprać w zwykłym płynie lub proszku. Należy też pilnować, aby czas namaczania w roztworach nie był zbyt długi, a ruchy szczotką czy tarcie materiałem zbyt mocne, bo to może uszkodzić delikatne paski i tkaniny. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze