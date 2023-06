Nie zabieraj tu psa. Grozi ci 500 złotych mandatu

Dolina Chochołowska, Gubałówka, Droga pod Reglami — tu możesz spacerować z pupilem

Dolina Chochołowska to najdłuższa dolina w polskich Tatrach. Jej długość wynosi siedem kilometrów, a sama dolina jest łatwa do przejścia, nawet dla dziecka. W trakcie spaceru można spotkać wiele osób spacerujących wraz ze swoimi pupilami. Dolina Chochołowska nie należy do terenów Tatrzańskiego Parku Narodowego, dlatego też można spacerować po niej wraz z czworonogiem.