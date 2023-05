Wyjechała na wakacje z milionerem. Na miejscu czekała niespodzianka

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - historia związku

Józef Wojciechowski jest milionerem i twórcą znanej firmy deweloperskiej J.W. Construction. Już w latach 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zajął się budową apartamentów na Florydzie. Po latach wrócił do kraju, gdzie rozwinął własny biznes. Prywatnie przez kilka lat był żonaty z Laurą Michnowicz, następnie jego wybranką była uczestniczka programu "Damy i wieśniaczki" Beata Pruska, młodsza od niego o 45 lat. Planował z nią ślub, do którego jednak nie doszło.