6 trendów w manicure na lato. Sprawdź, zanim wyjedziesz na wakacje

Pomarańczowy manicure

Barwny manicure to pozycja obowiązkowa na przedwakacyjnej liście "rzeczy do zrobienia". Kolor powinien wyróżniać się intensywnością i nasyceniem, nawiązywać do kolorów cytrusów i zachodzącego słońca. Dlatego pomarańczowy manicure idealnie odnajdzie się w nadmorskich kurortach, miejskich bazarach, dzikich plażach i blisko natury gorącego południa.