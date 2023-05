Nie zachowuj się tak przy kocie. W ten sposób płoszysz zwierzaka

Koty to stworzenia, które cenią sobie spokój i przewidywalność. Dlatego też nie będą one przepadać za osobami, które są głośne, gwałtownie gestykulują czy nerwowo poruszają się po mieszkaniu, zwłaszcza w pobliżu miejsca, w którym to kot wypoczywa. Oczywiście jest to kwestia charakteru kota. Niektórym rasom nie będzie to przeszkadzać, bowiem lubią one, kiedy w domu coś się dzieje. Taką rasą jest np. Maine Coon, które znane są z tego, że są bardzo rodzinne, przepadają za towarzystwem człowieka i z charakteru, i zachowania przypominają raczej psa niż kota.