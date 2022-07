Katarzyna Cichopek w odważnej stylizacji. "Obłędny kolor"

Oszałamiająca stylizacja

Niedawno Katarzyna Cichopek ogłosiła, że zasiądzie w fotelu jurorskim programu "You Can Dance - Nowa Generacja" i to właśnie stylizacja, którą miała na sobie podczas zdjęć do programu, wzbudziła ogromne zainteresowanie. Aktorka postawiła na total look i zdecydowanie jej się to opłaciło.