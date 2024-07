Złóż ten dokument w ZUS‑ie. Za miesiąc emerytura będzie wyższa

Każdy emeryt lub rencista powinien mieć na uwadze, że brak jakiegokolwiek dokumentu może skutkować obniżeniem wysokości otrzymywanych świadczeń. Dodatkowo proces zdobycia brakujących papierów może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat .

W efekcie nie otrzymują pełnej kwoty, która im się należy. Dostarczenie odpowiednich dokumentów może zwiększyć wysokość emerytury w porównaniu do tej, która przysługuje bez tych zaświadczeń.

Jeżeli brakuje nam świadectwa pracy, warto sprawdzić, czy firma, z której nie dostarczyliśmy tego dokumentu, nadal istnieje. Jeśli tak, uzyskanie go z archiwum nie powinno stanowić problemu.

Jeżeli nie posiadamy świadectwa pracy wykonywanej przed 1999 rokiem, w ZUS można złożyć m.in. zapis w legitymacji ubezpieczeniowej umów o pracę, dokumentację dotyczącą angażów, zmian w wysokości wynagrodzeń, wpisy do "starego" dowodu osobistego oraz zeznania świadków, najlepiej byłych współpracowników . Wszystkie wymienione elementy kwalifikują się jako "informacje szczątkowe", mogące wspomóc proces.

Rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, Iwona Kowlaska-Matis, zauważa, że w przypadku legitymacji ubezpieczeniowej będzie dobrze ustalić dokładną nazwę firmy, a także jej ostatnią siedzibę. To bowiem podstawa, umożliwiająca poszukiwania w archiwach, gdzie są przechowywane dokumentacje osobowe oraz płacowe .

W momencie gdy złożymy do ZUS świadectwo pracy, którego brakowało, ponownie przeliczy nam emeryturę. Dzięki temu kwota świadczenia może być wyższa już od następnego miesiąca. Warto wiedzieć, że braki w dokumentacji nie sprawią, że nie będziemy mogli złożyć wniosku o emeryturę - dokumenty można dostarczyć w późniejszym czasie. Wówczas ZUS skoryguje wysokość wypłacanego nam świadczenia.

