Nie zostawił na kobiecie suchej nitki. Powodem był tatuaż

Tatuaż jest formą modyfikacji ciała. Pierwotnym jego znaczeniem były obrzędy rytualne. Obecnie tatuaż coraz rzadziej postrzegany jest jako tabu. Jednak nie wszyscy są do niego przekonani. "Nawet ładna dziewczyna traci dużo przez tatuaże, a co dopiero przeciętna" - uważa jeden z internautów.

Tatuaż do dzisiaj dla niektórych jest dość kontrowersyjny. Niektórzy kojarzą go z kulturą więzienną i przestępczością, a inni jako sposób wyrażenia siebie. Zdecydowanie miłośnikiem tatuażu nie jest mężczyzna, która postanowił się tym podzielić na forum Kafeteria WP. "Śmieszy mnie jak kobieta żali się, że nie może nikogo znaleźć, a potem dodatkowo pogarsza swoją sytuację tatuażem" - napisał. "Tatuaże nie sprawią że staniesz się 'fajniejsza' w oczach facetów tylko jeszcze bardziej zawężą grono potencjalnych partnerów, bo wielu facetów tatuaże po prostu odrzucają. Nawet ładna dziewczyna traci dużo przez tatuaże, a co dopiero przeciętna" - dodał.